500 000 Euro Schaden durch Brand in Einfamilienhaus

Liebenau (dpa/lni) – Ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Liebenau (Landkreis Nienburg/Weser) hat einen Schaden von etwa einer halben Million Euro verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein technischer Defekt im Keller die Ursache für den Brand am Mittwoch, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Verletzt wurde niemand, die Bewohner des Haues waren zum Brandzeitpunkt nicht zuhause. Allerdings starb die Katze der vierköpfigen Familie durch das Feuer. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 500 000 Euro, das Haus war zunächst nicht mehr bewohnbar.