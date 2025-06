50 Jahre Stadtpark-Open-Air – «Ort für magische Stunden»

Hamburg (dpa/lno) –

Seit 50 Jahren gibt es im Hamburger Stadtpark gute Musik auf die Ohren. Das wurde heute mit einem kleinen Fest rund um die Open-Air-Bühne gefeiert. Mit dabei waren auch viele bekannte Musiker, die selbst schon auf der Freilichtbühne vor der grünen, denkmalgeschützten Buchenhecke gestanden und die rund 4.000 Musikfans unterhalten haben. So liefen Achim Reichel, Johannes Oerding, Max Giesinger, die Musiker von Kettcar und Olli Dittrich über den roten Teppich.

Die Freilichtbühne selbst existiert bereits 100 Jahren. Das Stadtpark-Open-Air wird seit 1975 von der Karsten Jahnke Konzertdirektion bespielt. Karsten Jahnke habe einen Ort für magische Stunden geschaffen und er sei sehr dankbar, dass er das, was Jahnke aufgebaut hat, fortführen dürfe, sagte Ben Mitha, Geschäftsführer der Karsten Jahnke Konzertdirektion. Mehr als 1.300 Shows seien bereits im Stadtpark gespielt worden, dabei seien auch absolute Legenden aufgetreten.

Grün, gemütlich, denkmalgeschützt

Das Stadtpark-Open-Air gilt als eine der schönsten und grünsten Spielstätten Deutschlands. Die Konzertbesucherinnen und -besucher stehen in einem grasbewachsenen, ansteigenden Rondell, das von vier Meter hohen Buchenhecken umschlossen ist. So haben sie oft das Gefühl, den Acts ganz nah zu sein. Das ist vor allem dann besonders, wenn Künstlerinnen und Künstler beim Stadtpark-Open-Air auftreten, die sonst mit Leichtigkeit Arenen füllen.

Denn obwohl «nur» rund 4.000 Menschen die Konzerte verfolgen können, haben schon internationale Musik-Größen wie Ray Charles, Chuck Berry, Little Richard, Johnny Cash, The Who, The Cure, Herbert Grönemeyer sowie Lady Gaga, The Black Keys, Arctic Monkeys und Olivia Rodrigo hier gespielt.

Auch 2025 gibt es wieder eine Mischung prominenter internationaler, nationaler und regionaler Acts und Künstlerinnen und Künstler. In diesem Jahr stehen beispielsweise noch Will Smith, Iggy Pop, Melissa Etheridge, The Cors, Cypress Hill, Alexander Marcus, Element of Crime, Gregory Porter, Norah Jones, Air Play Moon Safari, Gianna Nannini, Ronan Keating, Helge Schneider und Max Herre & Joy Denalane auf dem Programm.

Lotto King Karl war schon 55 Mal da

Und es gibt auch Musiker, die immer und immer wieder auf der Stadtpark-Bühne zu finden sind. Unangefochtene Nummer 1 ist dabei Lotto King Karl, der bereits 55 Mal aufgetreten ist. Dicht gefolgt von Dieter Thomas Kuhn mit 33 Auftritten und Helge Schneider mit 27 Konzerten.