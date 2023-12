50.000 Tickets für Caspar-David-Friedrich-Schau verkauft

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Kunsthalle hat bereits 50.000 Tickets für die Jubiläumsausstellung «Caspar David Friedrich. Kunst für eine neue Zeit» verkauft. «Wir freuen uns, dass die Ausstellung zum 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich auf so großes Interesse stößt», sagte Geschäftsführer Norbert Kölle am Freitag. Am Mittwochabend hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Schirmherr die Schau eröffnet. Noch bis zum 1. April sind mehr als 60 Gemälde und 100 Zeichnungen des bedeutendsten Künstlers der deutschen Romantik zu sehen, darunter seltene Friedrich-Leihgaben – unter anderem die Gemälde «Kreidefelsen auf Rügen» und «Mönch am Meer».

Die Ausstellung ist nur mit einem entsprechenden Zeitfenster-Ticket besuchbar. Die Kunsthalle empfiehlt daher, sich vor dem Besuch ein Ticket im Internet zu bestellen. Mit etwas Glück könne man aber auch noch Tickets an der Tageskasse erwerben, sollten noch nicht alle Zeitfenster-Tickets vergeben sein. Die Tickets sind für alle Bereiche des Museums gültig. Die Zeitfenster beziehen sich auf die Einlasszeit, die Aufenthaltsdauer ist davon nicht berührt.