50.000 Euro Schaden bei Garagen-Brand in Niebüll

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Niebüll (dpa/lno) – Beim Brand einer Garagen-Anlage in Niebüll (Kreis Nordfriesland) ist ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro entstanden. Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte, brannten am späten Samstagabend insgesamt zehn Garagen aus, drei weitere wurden verrußt. Drei Autos seien durch das Feuer beschädigt worden, darunter ein Oldtimer. Zudem hätten auch ein Trecker-Oldtimer und zwei Anhänger Schäden davongetragen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

© dpa-infocom, dpa:220213-99-105792/2