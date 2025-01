«5 Nights At The Opera»: Konzertreihe von Thees Uhlmann

Hamburg (dpa) –

Thees Uhlmann bringt in einer kleinen Konzertreihe im Hamburger St. Pauli Theater das Best-of seiner 30-jährigen Karriere auf die Bühne – und setzte sich für die Konzertvorbereitungen noch mal mit seinem alten Material auseinander. Das war schön und schlimm zugleich, sagte der Indie-Rocker und Songwriter vorab im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Von Freitag bis kommende Woche Dienstag steht er auf der Bühne auf St. Pauli.

«Ich will, dass jeder Abend etwas anders ist. Deswegen muss ich auch viele Lieder spielen – und so hört man sich alte Lieder von sich selbst an», sagte Uhlmann. Das war anfangs gar nicht so einfach für ihn. «Es gibt auf jeden Fall eine frühere Version von mir, mit der möchte ich nichts zu tun haben. Ich versteh’ die, aber ich bin auch froh, dass sie sozusagen nicht mehr da ist. Das wäre viel zu heftig gewesen, wenn ich immer noch so wäre.»

Mal das Punkige mit der Akustikgitarre spielen

So habe er sich erst um die Konzertvorbereitungen herumgedrückt. «Aber dann habe ich mir die Songs vorgenommen, auf die ich Lust habe, zu spielen – oder zumindest von denen ich weiß, die könnte ich spielen, wenn jemand danach ruft», erzählte Uhlmann. Er spielte etwa das «bisschen Punkige, bisschen Rumpelige» von der ersten Platte mal mit einer Akustikgitarre, veränderte dann hier und da noch etwas.

Da stellt sich «ein wahnsinnig niedliches Gefühl» für das ein, was er eigentlich nicht mehr leiden konnte. «Ich habe eine ganz neue Niedlichkeit gefunden für das, was ich da mal gemacht habe. Das hat mich auch sehr beruhigt», so Uhlmann.

In seinen «5 Nights At The Opera», die seine 15-jährige Karriere mit der Band Tomte und nachfolgenden 15 Jahren als Solo-Künstler widerspiegeln sollen, wird Uhlmann jeden Abend eine andere Setliste haben. «Ich könnte auch fünfmal das Gleiche machen, das würde mir auch Spaß machen. Aber es ist schön, zu wissen, dass diese fünf Konzerte in Hamburg sich ein wenig voneinander unterscheiden werden.»

Und der 50-Jährige plant Besonderes: «Da eh alle mal sitzen, ich wirklich Zeit für die Vorbereitungen habe und es einen ganz besonderen Rahmen gibt, habe ich auch wirklich Lust, mich da ganz tief reinzugrätschen und vielleicht Sachen zu spielen, die es nicht auf Platte gibt. Ich habe auch Lust, musikalisch zu erzählen, wie das alles so gekommen ist.»

«Zu dem Song haben wir uns zum ersten Mal geküsst»

Aber natürlich, so verspricht der Sänger, werde er auch Songs spielen, die seine Fans erwarten: «Ich bin ein großer Fan von Auslösungsmomenten. Und ich weiß, dass die Leute sich dann anstupsen und sagen: Zu dem Song haben wir uns zum ersten Mal geküsst, zu dem Song haben wir jemanden beerdigt, den wir geliebt haben. Oder der Song bedeutet uns ganz viel.»

Die Konzerte sind ausverkauft. Uhlmann hat kürzlich anlässlich seiner Jubiläen im Jahr 2024 – 30 Jahre Musikkarriere, davon 15 Jahre solo sowie seinem 50. Geburtstag im April – sein erstes Best-of-Album herausgebracht. «Sincerely, Thees Uhlmann» ist erschienen beim Hamburger Independent-Label Grand Hotel van Cleef und umfasst eine Zusammenstellung von 29 Songs.