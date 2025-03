5.000 Liter Öl im Hamburger Hafen ausgelaufen

Im Kattwykhafen, links im Bild, liefen am Sonntag Tausende Liter Öl in eine Wasserstraße. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Im Osten des Hamburger Hafens sind knapp 5.000 Liter Öl ins Wasser gelangt. Am Kattwykhafen, der sich an einer von der Süderelbe abzweigenden Wasserstraße befindet, habe sich am Sonntagnachmittag ein Leck an einem Schweröltank aufgetan, teilte die Feuerwehr mit. Das Öl habe sich auf einer Fläche von rund 90.000 Quadratmetern verteilt.

Um zu verhindern, dass sich das Öl weiter Richtung Elbe ausbreitet, ließ die Feuerwehr nach eigenen Angaben schwimmende Barrieren in das Wasser. Dazu sei ein Unterwasser-Sperrsystem aktiviert worden, das das Öl mit Druckluft zurückdrängen solle. Die Polizei habe zwischenzeitlich einen Helikopter eingesetzt, um sich von oben einen Überblick von der Lage zu verschaffen.

Nach eigenen Angaben schloss die Feuerwehr ihren Einsatz gegen 21.30 Uhr ab. Die Lage sei danach an die Umweltbehörde übergeben worden.