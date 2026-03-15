Bombe in Kiel entschärft – Evakuierung aufgehoben

Kiel (dpa/lno) –

Im Kieler Stadtteil Suchsdorf ist eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft worden. Die Sperrungen wurden aufgehoben, die Anwohnerinnen und Anwohner dürfen wieder zurück in ihre Wohnungen, wie die Polizei mitteilte. Die Entschärfer starteten allerdings eine halbe Stunde später als geplant, da sich um 10.00 Uhr noch immer Menschen in der Sperrzone befunden hatten.

Nach weniger als zwei Stunden war die 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe entschärft. Rund 5.000 Menschen waren von der Evakuierung betroffen. Alle Straßen werden nach und nach wieder freigegeben.