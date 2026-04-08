5.000 Euro Belohnung nach Tötungsdelikt

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Tötungsdelikt im Hamburger Stadtteil Eißendorf hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Das teilte die Polizeipressestelle mit. Durch das Aussetzen der Belohnung erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise zu den Tathintergründen.

In der Nacht vom 6. auf den 7. Februar war ein 24 Jahre alter Mann von fünf maskierten Unbekannten attackiert worden. Beim Absuchen der Gegend habe ein Bekannter das Opfer mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen auf der Straße liegend gefunden. Laut Polizeiangaben wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen sei er dort kurze Zeit später an seinen Verletzungen gestorben.

Täter können aus dem persönlichen Umfeld stammen

Nach den bisherigen Ermittlungen der Mordkommission stammen die Täter möglicherweise aus dem persönlichen Umfeld des 24-Jährigen. Der Fundort des Opfers in der Straße Göhlbachtal stimme höchstwahrscheinlich nicht mit dem Tatort überein. «Die Tat könnte in Zusammenhang mit Geldforderungen stehen», hieß es in der Mitteilung der Polizei.