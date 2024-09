5.000 Euro Belohnung für Hinweise zum Tod eines 55-Jährigen

Hamburg (dpa/lno) –

Rund drei Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 55-Jährigen in Hamburg-St. Pauli hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt. Der Mann war nach Polizeiangaben am 22. Juni von einem Bekannten leblos in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden worden.

Er hatte mehrere Verletzungen. Eine Untersuchung des Instituts für Rechtsmedizin bestätigte den Verdacht eines Tötungsdelikts.

In der Wohnung verkehrten nach Polizeiangaben möglicherweise regelmäßig Menschen, die mutmaßlich zur Betäubungsmittelszene gehören. Sachdienliche Hinweise nehme jede Polizeidienststelle sowie das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040 4286-56789 entgegen.