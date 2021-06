49 Corona-Neuinfektionen in Hamburg: Inzidenz sinkt auf 15,8

FFP2-Masken mit CE-Zertifizierung liegen auf einem Tisch. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Hamburg hat sich am Samstag nach Angaben der Gesundheitsbehörde um 49 Fälle erhöht. Das sind 24 weniger als am Samstag vor einer Woche und 16 mehr als am Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, sank von 17,1 auf 15,8. Vor einer Woche hatte der Wert 21,5 betragen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag für Hamburg mit 14 an.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen um eins auf 1580. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie laut Gesundheitsbehörde nachweislich 76 878 Bürger der Hansestadt mit Sars-CoV-2 infiziert. Davon gelten nach RKI-Schätzungen 74.000 als genesen.

In Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Freitag 56 Covid-19-Patienten behandelt, davon 30 auf Intensivstationen.

Die Zahl der mindestens einmal gegen das Coronavirus Geimpften bezifferte die Sozialbehörde mit Stand Freitag auf 834.237. Das seien 7387 mehr als am Vortag. Als vollständig geimpft gelten inzwischen 453.001 Hamburgerinnen und Hamburger.

