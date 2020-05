4831 bestätigte Corona-Infektionen in Hamburg: 11 neue Fälle

Ein Laborant nimmt mit einer Pipette abgetrenntes Plasma einer Blutprobe zur Analyse auf. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der in Hamburg positiv auf das neuartige Coronavirus getesteten Menschen ist um 11 auf insgesamt 4831 gestiegen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) können davon 3700 inzwischen als genesen angesehen werden, wie die Gesundheitsbehörde am Samstag mitteilte. Sie gehe aktuell von rund 970 Corona-Infizierten in der Hansestadt aus.

Im Vergleich zum Vortag seien insgesamt zwölf Hamburger aus der stationären Behandlung entlassen worden. Insgesamt befinden sich demnach noch 152 Personen mit Wohnort Hamburg mit akuter Covid-19-Infektion in stationärer Behandlung, 60 von ihnen bedürfen intensivmedizinischer Betreuung. Bislang sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts 163 Personen in Hamburg nach einer Infektion mit dem Virus Sars-Cov-2 gestorben.