48-Jähriger würgt Partnerin bis zur Bewusstlosigkeit

Bremen (dpa/lni) –

Bis zur Bewusstlosigkeit hat ein 48 Jahre alter Mann seine Partnerin in seiner Wohnung in Bremen-Hastedt gewürgt. Zuvor hatte er die 40-Jährige geschlagen, wie die Polizei mitteilte. Der jugendliche Sohn der Frau bekam den Angriff mit, lief auf die Straße und bat einen Passanten um Hilfe. Dieser benachrichtigte sofort die Polizei. Als die Einsatzkräfte am Sonntag in der Wohnung eintrafen, überwältigten sie den Mann und nahmen ihn fest. Dabei leistete der Tatverdächtige Widerstand. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher.