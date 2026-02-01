48-Jähriger stirbt bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Großeinsatz der Feuerwehr in Ricklingen: Ein 48-Jähriger verliert sein Leben, sechs weitere Bewohner sind verletzt. Moritz Frankenberg/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Wohnhausbrand im Stadtteil Ricklingen in Hannover ist 48-jähriger Mann ums Leben gekommen. In einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Aufgrund der zahlreichen eintreffenden Notrufe wurde der Brand bereits auf der Hinfahrt hoch eingestuft. Fünf Bewohner wurden durch das Feuer leicht verletzt, zwei weitere mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der 48-Jährige erlag kurz darauf seinen Verletzungen.

Die 75 Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen verhindern, dennoch ist zunächst das gesamte Wohnhaus unbewohnbar.