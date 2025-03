48-Jähriger in Braunschweig angeschossen

Braunschweig (dpa/lni) –

Ein Mann ist von einem Unbekannten in einem Wohngebiet in Braunschweig angeschossen worden. Der 48 Jahre alte Mann sei am Morgen verletzt in ein Krankenhaus gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Wie schwer er verletzt wurde, war am Mittag noch unklar. Der Täter sei auf der Flucht. Für die Bevölkerung bestehe den ersten Erkenntnissen nach keine Gefahr, so die Sprecherin weiter. Der Tatort wurde für die Arbeit der Spurensicherung abgesperrt.