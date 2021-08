48-Jähriger bei Explosion eines Autos schwer verletzt

Die Aufschrift «Rettungsdienst» ist auf einem Einsatzwagen zu lesen. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Elze (dpa/lni) – Ein Mann ist in Elze (Kreis Hildesheim) bei der Explosion seines Autos schwer verletzt worden. Der 48-Jährige hatte am Montagnachmittag als Hobby an dem Fahrzeug gearbeitet, wie die Polizei mitteilte. Durch die Detonation stand das Auto in Flammen. Zudem entstand erheblicher Schaden am Carport. Der Fahrzeughalter wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 15.000 Euro, hieß es. Die Ursache der Explosion war zunächst nicht bekannt.

