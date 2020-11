475 neue Corona-Infektionen in Niedersachsen

Eine Laborantin führt Untersuchungen zum Coronavirus durch. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – In Niedersachsen sind innerhalb eines Tages 475 neue Corona-Infektionen bestätigt worden. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes in Hannover am Montag hervor (Stand 9.00 Uhr). Gerechnet auf 100 000 Einwohner gab es in den vergangenen sieben Tagen 85,9 Neuinfektionen – was im Vergleich zum Vortag wieder einem leichten Rückgang entspricht. Die Hotspots waren weiterhin Cloppenburg mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 230,3 sowie Vechta (200,3). Die Region Hannover blieb mit 91,0 abermals unter der kritischen Marke von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner.

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen im Land betrug 71 508. Binnen eines Tages starben sechs Menschen in Niedersachsen an oder mit einer Sars-CoV-2-Infektion. Die Gesamtzahl stieg auf landesweit 1154 Tote seit Ausbruch der Pandemie.

Daten Landesgesundheitsamt