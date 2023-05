470er-Mixed-Duo Diesch/Markfort holt EM-Silber vor Sanremo

Sanremo (dpa/lno) –

Simon Diesch und Anna Markfort sind Vize-Europameister im olympischen 470er-Mixed. Im italienischen Revier vor Sanremo verteidigten der Steuermann vom Württembergischen Yacht-Club und seiner Vorschoterin vom Verein Seglerhaus am Wannsee ihren in der Hauptrunde erkämpften zweiten Platz. Zu EM-Gold fehlte dem deutschen Duo in der Endabrechnung nur ein Punkt. Europameister wurden die Schweden Anton Dahlberg und Lovisa Karlsson. Bronze sicherten sich die Franzosen Hippolyte Machetti/Aloise Retornaz.

«Wir haben in jedem Rennen bis zum Ende gekämpft», sagte Markfort: «Natürlich schmerzt es ein wenig, wenn man den Titel um einen Punkt verpasst, aber unsere Freude überwiegt.» Die aktuellen 470er-Weltmeister Luise Wanser und Philipp Autenrieth (Norddeutscher Regatta Verein/Bayerischer Yacht-Club) kamen in Italien nicht über Platz 16 hinaus. Mit Platz 15 beendeten Malte und Anastasiya Winkel (Schweriner Yachtclub/Norddeutscher Regatta Verein), die sich zuvor die Fahrkarte zur olympischen Testregatta hatten sichern können, die europäischen Titelkämpfe.

Die junge Disziplin 470er-Mixed feiert 2024 ihre Olympia-Premiere vor Marseille. Die deutschen Crews zählen zu den Medaillenfavoriten. Trainer Steve Lovegrove sagte: «Wir sind in der Spitze breit aufgestellt. Ich würde unsere Gruppe mit keiner anderen in der Welt tauschen wollen.»