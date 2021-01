47 antisemitische Vorfälle in Schleswig-Holstein erfasst

Kiel (dpa/lno) – Die unabhängige Dokumentationsstelle für antisemitische Vorfälle in Schleswig-Holstein (Lida) hat im vergangenen Jahr von Januar bis Oktober 47 Vorgänge erfasst. Das sind vier antisemitische Vorfälle weniger als im Vergleichszeitraum 2019, wie Lida am Dienstag in Kiel mitteilte. Antisemitische Vorfälle ereigneten sich am häufigsten im öffentlichen Raum. So wurden deutlich mehr Vorfälle im Kontext von Demonstrationen, insbesondere bei Corona-Protesten, dokumentiert.

Der Beauftragte für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus des Landes Schleswig-Holstein, der frühere Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU), ermutigte am Dienstag jeden Bürger, der Zeuge eines antisemitischen Vorfalls wird, sich bei der Dokumentationsstelle oder der Polizei zu melden. «Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und auch Herausforderung, jeder Erscheinungsform des Antisemitismus zu begegnen», sagte Carstensen.

