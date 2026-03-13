46 Millionen Euro für Verkehrsprojekte in der Landesmitte

Das Land gibt Millionen Euro für die Sanierung von Verkehrswegen in der Mitte des Landes. (Symbolbild) Stefan Sauer/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Für die Sanierung von Straßen, Brücken und Fahrradwegen in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Plön und Segeberg sowie in Kiel stellt das Land in diesem Jahr rund 46 Millionen Euro bereit. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) kündigte an, 15 Fahrbahnen und 11 Fahrradwege zu erneuern. «Das jahrelange Sparen hat seine Spuren hinterlassen, aber jetzt wird die Infrastruktur Schritt für Schritt besser», betonte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU).

Neben fast 67 Kilometern Straßen und 7 Kilometern reinen Fahrradwegen werden auch 15 Bauwerke erneuert oder ausgebaut. Wichtige Projekte sind die Sanierung eines ersten Abschnitts der B76 zwischen Plön und Kiel sowie die Erneuerung der B430 im Bereich Bornhöved (Kreis Segeberg) sowie zwischen Hohenwestedt und Wasbek (beides Kreis Rendsburg-Eckernförde).

Der Erhalt der Infrastruktur ist nach Madsens Überzeugung gerade in einem Flächenland ein wichtiger Beitrag der Daseinsvorsorge. «Schulbusse, E-Bikes, Krankenwagen, der Pflegedienst oder die Feuerwehr – sie alle brauchen sichere Verkehrswege.»