46-Jähriger greift auf Autobahn mit Ast an – Pkw entwendet

Bremen (dpa/lni) –

Ein 46 Jahre alter Mann hat auf der Autobahn 27 bei Bremen mehrere Autofahrer mit einem Ast angegriffen und ein Fahrzeug gestohlen. Der offenbar verwirrte Mann konnte anschließend ermittelt und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er war demnach am Samstag mit einem langen Ast auf die A27 gelaufen und hatte auf die in Fahrtrichtung Hannover seinetwegen langsam fahrenden Autos eingeschlagen und sie beschädigt. Dann riss er die Autotür eines Fahrzeugs auf, stieß die 31 Jahre alte Fahrerin aus dem Wagen und fuhr mit ihm davon.

Eine Angehörige des 46-Jährigen hatte den Mann allerdings im Vorbeifahren erkannt und die Polizei alarmiert. Die Beamten stellten ihn kurz darauf in einer Wohnung im Ortsteil Walle. Rettungskräfte kümmerten sich um den 46-Jährigen und brachten ihn in eine psychiatrische Einrichtung. Ihn erwarten Anzeigen wegen des räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer, Nötigung, Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.