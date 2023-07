46-Jährige stirbt nach Handtaschenraub in Uelzen

Uelzen (dpa/lni) –

Eine 46 Jahre alte Frau ist nach einem brutalen Raub ihrer Handtasche in Uelzen gestorben. Ein Mann mit einem Basecap entriss ihr am vergangenen Mittwoch gegen 14.00 Uhr in unmittelbarer Nähe eines Baumarktes die Tasche, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Täter im Umfeld des Baumarktes auf seinem Mountainbike. Den Videoaufzeichnungen zufolge wartete er auf ein Opfer. Als die Frau vorbeikam, folgte er ihr und entriss ihr auf dem Gehweg die Handtasche.

Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Sie erlag am vergangenen Wochenende ihren Verletzungen, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Obduktion ist in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg für Dienstag geplant.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Uelzen (0581-9300) in Verbindung zu setzen. Der Täter, der bei dem Raub sein auffälliges Basecap mit der Aufschrift «FBI» verlor, soll etwa 35 Jahre alt sein und einen schwarzen Trainingsanzug getragen haben.