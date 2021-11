450.000 Euro für die junge Kunstszene bei Benefiz-Auktion

Hamburg (dpa/lno) – Bei einer Benefiz-Kunstauktion der Hamburgischen Kulturstiftung zugunsten der jungen Kunst- und Kulturszene Hamburgs sind rund 450.000 Euro zusammengekommen. Insgesamt 65 Werke – von Stephan Balkenhol, Birgit Brenner, F.C. Gundlach, Anne Imhof, William Kentridge und vielen anderen – wurden bei der Live-Auktion am vergangenen Montag im Museum für Kunst und Gewerbe sowie bei der Online-Auktion versteigert, teilte die Kulturstiftung am Freitag mit. Von den Einnahmen geht auch etwas an die beteiligten Künstlerinnen und Künstler und Galerien. Die weiteren Erlöse fließen in die Förderung von Projekten junger Kunstschaffender aller Sparten in Hamburg.

© dpa-infocom, dpa:211119-99-63841/3

Hamburgische Kulturstiftung