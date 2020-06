45 Einsätze wegen Unwetters in Hamburg

Ein Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Wegen Unwetters ist die Feuerwehr am Samstagabend in Hamburg zu Dutzenden Einsätzen ausgerückt. Es habe sich überwiegend um umgestürzte Bäume oder große Äste gehandelt, die drohten herunterzufallen, teilte ein Sprecher mit. Vereinzelt seien Keller voll gelaufen. Bis 19.30 Uhr gab es demnach 45 wetterbedingte Einsätze, der Schwerpunkt sei im Bezirk Bergedorf gewesen. Verletzt worden sei niemand. Der Deutsche Wetterdienst hatte für Samstag in Teilen Deutschlands vor Unwettern mit Schauern, Gewittern und Sturmböen gewarnt.