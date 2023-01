44 Tage Wartezeit bei Einkommensteuererklärungen im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Die Menschen in Schleswig-Holstein haben 2021 durchschnittlich mehr als 44 Tage auf Steuerbescheide nach ihrer Einkommenssteuererklärung gewartet. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Finanzpolitikerin Beate Raudies hervor. «Gerade in einer Zeit, in der hohe Energie- und Lebensmittelkosten das Leben teuer machen, ist es wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger möglichst rasch ihre Steuerrückzahlungen bekommen», sagte Raudies am Montag. Zuvor hatten die «Lübecker Nachrichten» berichtet.

Nach Angaben der Regierung hatte die sogenannte Durchlaufzeit 2020 noch mehr als 38 Tage betragen. 2019 waren es sogar mehr als 58 Tage.

Raudies kritisierte, Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) habe die Personalentwicklung der Steuerverwaltung über Jahre hinweg vernachlässigt. «Leidtragende dieser Entwicklungen sind zum einen die Bürgerinnen und Bürger, zum anderen aber natürlich auch die Beschäftigten in den Finanzämtern, denn die Arbeit wird ja nicht weniger.» Solange zwischen vorhandenem Personal und dem Bedarf so eklatante Lücken klafften, müssten die Menschen »weiter zum Teil monatelang auf ihren Steuerbescheid warten».