44-Jähriger bei Angriff lebensgefährlich verletzt

Wolfsburg (dpa/lni) – Ein 44-jähriger Mann hat in Wolfsburg bei einem Angriff lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten. Das Opfer werde intensiv-medizinisch im Wolfsburger Klinikum betreut, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Zeuge hatte den Beamten am Mittwochabend eine Auseinandersetzung im Stadtteil Eichelkamp gemeldet. Vier Tatverdächtige verbrachten die Nacht daraufhin im Polizeigewahrsam. Sie konnten aber nicht vernommen werden, weil sie zu betrunken waren. Die Ursache für den Disput blieb damit unklar.

Nach ersten Ermittlungen hatten sich die fünf Männer in einer Wohnung aufgehalten. Ein Zeuge rief dem Bericht zufolge den Notruf, weil er nach einem Streit sah, wie eine Person getragen wurde. Bei dem Angriff erlitt der 44-Jährige erhebliche Verletzungen an Hals und Kopf.

Als Haupttäter wird ein 41-Jähriger verdächtigt, der noch am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden sollte. Die weiteren Festgenommenen sind 38, 50 und 71 Jahre alt.

Polizeimitteilung