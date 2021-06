44.000 weitere Tickets für SHMF: Lisiecki statt Grimaud

Der Musiker Jan Lisiecki bei einer Echo-Verleihung. Foto: picture alliance / Axel Heimken/dpa/Archivbild

Lübeck (dpa) – Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) gibt für seine rund 160 Konzerte dieses Sommers 44.000 weitere Tickets in den Vorverkauf. Möglich sei das, weil Schleswig-Holsteins Landesregierung die Corona-Beschränkungen weiter gelockert habe, teilte das Festival am Montag mit. So seien ab sofort wieder Karten für die «Musikfeste auf dem Lande», für das neue SHMF-Format «Werftsommer» in Lübeck sowie für viele Konzerte der Pianistin Hélène Grimaud und weiterer Stars verfügbar.

Eine Änderung gibt es nach Angaben des Festivals allerdings beim Programm der Eröffnungskonzerte in der Lübecker Musik- und Kongresshalle am 3. und 4. Juli. Da Grimaud wegen der noch geltenden Reisebeschränkungen zu den Terminen nicht anreisen könne, werde an ihrer Stelle der Leonard-Bernstein-Award-Preisträger Jan Lisiecki spielen. Das Programm wird noch bekannt gegeben. Die weiteren Konzerte mit Grimaud seien von den Reisebeschränkungen nicht betroffen, teilte das Festival mit.

