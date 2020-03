Ein Arzt hält ein Blatt Papier in der Hand. Foto: Christin Klose/dpa-tmn/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg sind 43 neue Fälle des neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Damit seien in der Hansestadt nun insgesamt 123 Menschen nachweislich an Covid-19 erkrankt, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Freitag bei der Landespressekonferenz in Hamburg. Das sei eine Steigerung der Fallzahlen um 50 Prozent. «Die Fälle sind immer noch abgrenzbar, zurückverfolgbar», sagte sie weiter. Am Donnerstag gab es in der Hansestadt 80 bestätigte Fälle.