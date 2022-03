43 Jahre alter Gefangener stirbt in JVA Neumünster

Neumünster (dpa/lno) –

Ein Gefangener ist am Samstag tot in seinem Haftraum der Justivollzugsanstalt Neumünster gefunden worden. Anzeichen für einen Suizid oder Fremdverschulden gebe es – vorbehaltlich des noch ausstehenden rechtsmedizinischen Untersuchungsergebnisses – derzeit nicht, teilte die Anstaltsleiterin mit. Der 43-Jährige wurde am Samstag gegen 16.10 Uhr gefunden.

Der Gefangene befand sich seit der Festnahme Mitte September 2019 in Haft und verbüßte seit Ende Juni 2020 eine Freiheitsstrafe in Höhe von vier Jahren und neun Monaten wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung in Neumünster. Er war allein in seinem Haftraum untergebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» berichtet.