43-Jähriger stirbt bei Motorradunfall in Grafschaft Bentheim

Wietmarschen (dpa/lni) –

Ein 43 Jahre alter Mann ist bei einem Motorradunfall bei Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) gestorben. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Aus bislang unbekannten Gründen kam er demnach mit seinem Motorrad in einer langgezogenen Kurve von der Straße ab. Dabei prallte er laut einem Polizeisprecher gegen eine Leitplanke. Den Angaben zufolge war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt.