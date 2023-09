43-jähriger Mann soll getrennt lebende Frau erstochen haben

Stade (dpa/lni) –

Eine leblose Frau mit mehreren Stichwunden ist in einer Wohnung im Landkreis Stade aufgefunden worden. Einsatzkräfte konnten die 47-Jährige am Mittwoch nicht mehr retten, sie starb noch vor Ort, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In einem Nebenraum sei der stark alkoholisierte Ehemann festgenommen worden. Der 43-Jährige stehe unter dringendem Tatverdacht.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die in Trennung lebende Frau Sachen aus der Wohnung in Horneburg holen und traf dabei auf ihren Mann. Die Ermittler gehen davon aus, dass es zu einem Streit kam und die Frau mit mehreren Messerstichen getötet wurde.

Die genaue Todesursache soll am Donnerstag durch eine Obduktion in der Rechtsmedizin in Hamburg geklärt werden. Der Tatverdächtige soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade dem Haftrichter beim Amtsgericht Stade vorgeführt werden.