43-Jährige stirbt nach Gewaltdelikt – Polizei sucht Täter

28. Februar 2026 12:21
Am Samstagmorgen stirbt eine 43-Jährige in Hildesheim. (Symbolbild) Boris Roessler/dpa
Hildesheim (dpa/lni) –

Eine 43-jährige Frau ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einer Hildesheimer Wohnung durch ein Gewaltdelikt ums Leben gekommen. Der Tatverdächtige ist flüchtig, die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Mann.

In der Wohnung, in der sich die Tat am frühen Samstagmorgen abgespielt haben soll, wird nach Spuren gesucht. Die genauen Umstände und Hintergründe seien derzeit noch weitestgehend unklar, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Hildesheim.

