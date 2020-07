Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Nordenham (dpa/lni) – Eine 43 Jahre alte Frau ist in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) mit ihrem Motorrad gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend im Stadtteil Abbehausen, als die Frau beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Motorrad verlor, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Daraufhin prallte das Motorrad gegen den Bordstein und die Frau stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.