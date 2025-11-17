425.000 Euro Schaden bei Einbruch in Wietmarschen

Wietmarschen (dpa/lni) –

Ein Einbruch in Wietmarschen (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat zu einem ungewöhnlich hohen Schaden geführt. Unbekannte drangen in einen Firmenkomplex ein und nahmen nicht nur teures Werkzeug sowie Mess- und Elektronikgeräte mit – sie flohen am Ende auch noch in einem Firmenwagen. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 425.000 Euro.

Die Täter gelangten zwischen 1.00 und 2.34 Uhr in der Nacht zu Sonntag in das Gebäude mit drei Gewerbeeinheiten. Wie sie sich Zutritt verschafften, ist bislang unklar. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.