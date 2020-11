422 neue Corona-Fälle: Sieben-Tage-Wert sinkt leicht

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der in Hamburg bestätigten Corona-Neuinfektionen hat sich am Dienstag wieder deutlich um 422 erhöht. Am Montag waren noch 298 Fälle gemeldet worden. Der Sieben-Tage-Wert pro 100 000 Einwohner sank dennoch leicht von 165,9 auf 164,1, wie die Gesundheitsbehörde am Dienstag mitteilte. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Hamburg 17 859 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Rund 10 400 von ihnen gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen.

Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Hamburger Kliniken stieg den Angaben zufolge von vergangenem Freitag bis Montag von 240 auf 264, die Zahl der Menschen auf den Intensivstationen kletterte um zehn auf 68. Die Zahl der Corona-Toten blieb unverändert. Demnach starben nach amtlichen Angaben seit Beginn der Pandemie in Hamburg 256 Menschen an einer Covid-19-Erkrankung. Das RKI zählte mit Stand Dienstag, 0.00 Uhr, für die Hansestadt unverändert 304 Tote.

Die Hamburger Gesundheitsbehörde lässt alle toten Corona-Patienten obduzieren. Das Institut für Rechtsmedizin zählt auf dieser Grundlage dann sämtliche Fälle, in denen jemand an Covid-19 gestorben ist. Das RKI zählt alle Personen, die im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben sind.

