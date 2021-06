42 Neuinfektionen: Inzidenz steigt leicht auf 15,9

Eine FFP2-Maske liegt auf einem Leuchttisch. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Illustration

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Hamburg hat sich am Montag nach Angaben der Gesundheitsbehörde um 42 Fälle erhöht. Das sind 16 mehr als am Montag vor einer Woche und 35 mehr als am Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, stieg von 15,1 auf 15,9 . Vor einer Woche hatte der Wert 20,7 betragen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag für Hamburg mit 13,6 an.

Laut RKI blieb die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen bei 1580. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie laut Gesundheitsbehörde nachweislich 76.927 Bürger der Hansestadt mit Sars-CoV-2 infiziert. Davon gelten nach RKI-Schätzungen 74.200 als genesen.

In Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Freitag 56 Covid-19-Patienten behandelt, davon 30 auf Intensivstationen.

Die Zahl der bis Sonntag mindestens einmal gegen das Coronavirus Geimpften gab das RKI mit 836.798 an. Als vollständig geimpft gelten inzwischen 467.818 Hamburger.

