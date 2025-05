42-Jähriger mit Tritten schwer verletzt

Mit Tritten gegen den Kopf und Schlägen wird ein 42-Jähriger in Bremen von Jugendlichen schwer verletzt. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Mit Tritten gegen den Kopf haben unbekannte Jugendliche einen 42-jährigen Mann in Bremen schwer verletzt. Zeugen hätten am Bahnhof Neustadt den im Gesicht blutenden Mann aus einer Unterführung heraufkommen sehen, teilte die Polizei mit. Zwei männliche Jugendliche rannten den Angaben zufolge hinter ihm her, einer von ihnen schlug ihn und trat ihm gegen den Kopf. Der 42-Jährige wurde bewusstlos. Auch der zweite Jugendliche trat ihm nun gegen den Kopf.

Eine etwa 15 bis 18 Jahre alte Jugendliche stand dabei und sagte nach Polizeiangaben etwas zu dem Mann – allerdings in einer Sprache, die die Zeugen nicht verstanden. Dann flüchtete das Trio. Der 42-Jährige kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Auch warnte die Polizei, jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen könne tödlich sein. Solche Delikte würden «mit aller Konsequenz» verfolgt.

Die beiden männlichen Jugendlichen sollen auch etwa 15 bis 18 Jahre alt sein. Einer soll etwas dicker gewesen und eine schwarze Jacke sowie eine Kappe getragen haben. Der andere war schlank und trug eine helle Stoffhose. Die weibliche Jugendliche soll den Angaben zufolge dunkelhaarig, klein und untersetzt sein.