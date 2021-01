42-Jähriger mit Messerstich schwer verletzt

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein 42 Jahre alter Mann ist in Hamburg-Wilhelmsburg mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Mann gab an, im Laubengang seines Treppenhauses von mehreren Menschen attackiert worden zu sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zwei Tatverdächtige im Alter von 31 und 38 Jahren seien vorübergehend festgenommen worden. Den Angaben zufolge kannten sich die drei Männer, sie waren alkoholisiert und gerieten in Streit. Dabei habe der 42-Jährige bei dem Angriff am Samstagnachmittag eine Stichverletzung am Rücken erlitten und sei im Krankenhaus notoperiert worden. Ob er in Lebensgefahr schwebte, war zunächst unklar. Zuvor berichteten andere Medien über den Vorfall.

