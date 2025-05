41-Jähriger stirbt an Stichverletzung – Ehefrau in Haft

Friesoythe (dpa) –

Nach dem gewaltsamen Tod eines 41 Jahre alten Mannes in Friesoythe im westlichen Niedersachsen sitzt die Ehefrau in Untersuchungshaft. Der Tatverdacht richte sich gegen die 33-Jährige, teilten die Ermittler mit. Ihr Mann hatte am Freitagabend schwere Stichverletzungen erlitten und war trotz der Rettungsversuche noch am Tatort gestorben.

Die 33-jährige Frau wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter vorgeführt, der sie in U-Haft schickte. Die Hintergründe der Tat sind aber weiterhin noch unklar, teilte die Polizei am Montag mit.