400 Heuballen geraten auf Dellstedter Hof in Brand

Rendsburg (dpa/lno) –

Auf einem Hof in Dellstedt im Kreis Dithmarschen sind am späten Donnerstagabend 400 Heuballen in Brand geraten. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte keiner der Ballen gerettet werden, der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Bewohner des Hofes verletzte sich leicht bei dem Versuch, das Feuer zu löschen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis spät in die Nacht. Ein Übergreifen des Feuers auf nahe stehende Gebäude konnte verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Brandstiftung wird den Angaben zufolge nicht ausgeschlossen.