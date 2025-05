In Husby bei Flensburg musste die Feuerwehr einen Brand in einer Tischlerei löschen. (Symbolbild) Hauke-Christian Dittrich/dpa

Husby (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einer Tischlerei in Husby bei Flensburg (Kreis Schleswig-Flensburg) ist nach Schätzung der Polizei ein Schaden von rund 400.000 Euro entstanden. Das Gebäude habe in Vollbrand gestanden, sagte ein Polizeisprecher.

Gegen Mittag war die Feuerwehr zunächst nur wegen einer Rauchentwicklung aus der Tischlerei alarmiert worden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache wird den Angaben zufolge noch ermittelt.