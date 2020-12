40 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen in Bentheim

Blick in eine menschenleere Fußgängerzone in Nordhorn. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Nordhorn (dpa/lni) – Die Polizei in der heftig von Corona-Infektionen betroffenen Grafschaft Bentheim hat in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag etwa 40 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen festgestellt. Grundsätzlich zeigten sich die Betroffenen aber einsichtig, teilte die Polizei am Samstag in Nordhorn mit. In der Nacht vorher waren 20 Verstöße verzeichnet worden. Meist hatten sich Menschen nach einem Verwandtenbesuch an Heiligabend auf dem Heimweg verspätet, hieß es.

Seit Mittwoch gilt in dem Landkreis an der niederländischen Grenze eine Ausgangsbeschränkung. Häuser und Grundstücke dürfen zwischen 21.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens nur noch aus beruflichen oder medizinischen Gründen verlassen werden. Die Regel gilt zunächst bis 12. Januar. Die Grafschaft hatte am Samstag eine Inzidenz von 236,3 Infektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Das war der höchste Wert in Niedersachsen.

Mitteilung