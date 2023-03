40. Todestag: Eintracht Braunschweig erinnert an Eigendorf

Braunschweig (dpa/lni) –

Anlässlich des 40. Todestages von Lutz Eigendorf hat Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig am Dienstag eine Gedenktafel errichtet. Unweit des Ortes, an dem der Ex-Profi 1983 im Alter von 26 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, wurde im Beisein von Vertretern der Stadt Braunschweig zudem ein Kranz niedergelegt. Die Umstände von Eigendorfs Tod sind bis heute ungeklärt. Der frühere DDR-Fußballer hatte sich 1979 nach einem Freundschaftsspiel seines Fußballclubs BFC Dynamo Berlin gegen den 1. FC Kaiserslautern in den Westen abgesetzt. Danach war er von der Staatssicherheit überwacht worden. In der Bundesliga spielte er für den 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig.