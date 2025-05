Hamburg (dpa/lno) –

Aus bislang unbekannter Ursache hat es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Eidelstedt gebrannt. Rund 40 Personen mussten das viergeschossige Haus verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand war am frühen Morgen im 2. Obergeschoss ausgebrochen. Eine Person wurde leicht verletzt. Mehrere Wohneinheiten sind laut Feuerwehr unbewohnbar.