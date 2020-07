40 Lämmer von Weide in Großenaspe gestohlen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Großenaspe (dpa/lno) – Unbekannte haben 40 Lämmer von einer Weide in der Gemeinde Großenaspe (Kreis Segeberg) gestohlen. Es sei davon auszugehen, dass die Tiere vermutlich am Freitag oder Samstag mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurden, sagte am Mittwoch ein Beamter der zuständigen Polizeistation in Boostedt. Zuvor hatte der «Holsteinische Courier» berichtet. Der Zeitung zufolge sollen 110 männliche Tiere auf der Weide im Ortsteil Brokenlande gestanden haben, die demnächst hätten geschlachtet werden sollen. Die geschädigte Schäferin betreibe eine Wander- und Hüteschäferei sowie einen Hofladen in Aukrug-Homfeld, hieß es.