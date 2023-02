40 Katastrophenhelfer kehren am Sonntag aus Türkei zurück

Osnabrück (dpa) –

40 Katastrophenhelfer der Osnabrücker Organisation @fire aus dem ganzen Bundesgebiet kehren am Sonntag aus der Türkei zurück. Nicht einmal 24 Stunden nach dem verheerenden Erdbeben seien die ersten Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisation am Montag in dem Gebiet im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher. Insgesamt fünf Menschen, darunter eine Mutter und ihre Tochter, konnten die Einsatzkräfte mit ihren drei Rettungshunden aus zusammengestürzten Gebäuden retten.

Da die Überlebenswahrscheinlichkeit mittlerweile nahe null ist – gerade bei den frostigen Temperaturen vor Ort – stellt @fire am Wochenende die Such- und Rettungsarbeiten ein und beendet den Einsatz. Am Sonntagabend werden die Helfer zurück am Frankfurter Flughafen erwartet. Zu Einsätzen bringt das Team von @fire eigene Zelte mit. Die durch Spenden finanzierte Organisation ist auf Erdbeben und Waldbrände spezialisiert.

Am frühen Montagmorgen hatte zunächst ein Beben der Stärke 7,7 das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert, bevor am Mittag ein weiteres Beben der Stärke 7,6 folgte. Menschen überleben nur in seltenen Fällen länger als drei Tage ohne Wasser. Die Hoffnung, weitere Überlebende zu finden, ist deshalb nur noch gering.