40 Jahre Alsterfontäne – Wasser sprudelt ab Anfang April

Hamburg (dpa/lno) -Die Alsterfontäne sprudelt ab dem 2. April zum 40. Mal – und läutet damit den Hamburger Frühling ein. Zum Jubiläum des Wahrzeichens der Hansestadt schaltet u.a. Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer die Fontäne feierlich ein, wie das Bezirksamt Hamburg-Mitte mitteilte. «Die Alsterfontäne ist mehr als ein touristisches Wahrzeichen. Sie gehört zu Hamburg und symbolisiert das hanseatische Lebensgefühl», sagte die SPD-Politikerin laut Mitteilung. Bis November sprudelt der 50 Meter hohe Wasserstrahl von 9 bis 24 Uhr auf der Binnenalster.