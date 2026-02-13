40-Jähriger stirbt nach Unfall auf Betriebsgelände

Hannover (dpa/lni) –

Nach einem schweren Arbeitsunfall auf dem Betriebsgelände eines Entsorgungsunternehmens in Hannover ist ein 40-Jähriger gestorben. Der Mann sei am Donnerstag in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Er wurde laut Angaben der Feuerwehr am Montag in einer Maschine eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät befreit werden.

Nach dem Unfall hatte sich der Zustand des Mannes laut Polizei zunächst stabilisiert. Mehrere Beschäftigte des Entsorgungsunternehmens mussten nach dem Unfall auf dem Gelände im Stadtteil Groß-Buchholz von der Notfallseelsorge betreut werden. Zu Ursache und Hergang des Unfalls ermittelt die Polizei.