40-Jähriger mit Schussverletzung in Klinik gebracht

Bremen (dpa/lni) –

Ein 40 Jahre alter Mann hat in Bremen eine Schussverletzung erlitten. Der Mann gab an, dass ein Unbekannter auf ihn geschossen habe, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Montag. Zu dem Angriff soll es am Sonntagabend in Bremen-Gröpelingen vor einem Lokal gekommen sein. Auch Anwohner meldeten der Polizei Schüsse. Die Einsatzkräfte trafen am Ort des Geschehens den Verletzen an. Der Mann wurde mit einer Verletzung in einem Bein in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.