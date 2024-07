40-Jähriger bei Messerangriff in Salzgitter verletzt

Salzgitter (dpa/lni) –

Ein 27-Jähriger soll einen 40-Jährigen vor dessen Wohnung in Salzgitter mit einem Messer verletzt haben. Der Tatverdächtige sei am Samstag nahe der Wohnung vorläufig festgenommen worden und habe unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Laut den Ermittlern waren beide Männer zuvor aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit geraten. Der 27-Jährige habe den 40-Jährigen im Hausflur vor dessen Wohnung mit einem Messer in den Bauch gestochen und sei geflüchtet. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.