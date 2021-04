40 Bewerbungen für Modellprojekte im Kulturbereich

Kiel (dpa/lno) – Für die Modellprojekte in Schleswig-Holstein zur Öffnung unter den Bedingungen der Corona-Pandemie im Kulturbereich sind 40 Bewerbungen eingegangen. Das teilte das Kulturministerium am Donnerstag in Kiel mit. 16 Bewerbungen kamen aus dem Bereich Theater. Eine ganze Reihe von Trägern und Einrichtungen hätten bereits auf diese Möglichkeit gewartet und schon an Konzepten gearbeitet, um wieder öffnen zu können. «Es freut mich, dass wir jetzt aus allen Sparten und allen Regionen Interessenten haben», sagte Kulturministerin Karin Prien (CDU).

Unter den Bewerbungen seien unter anderem die drei großen Theater im Land mit ihren unterschiedlichen Spielstätten, diverse Veranstaltungshäuser wie das Schloss Reinbek und das Nordkolleg in Rendsburg oder das Elbeforum Brunsbüttel, aber auch Freilichttheater sowie Vereine, Musikveranstalter und freie Bühnen. Die Bewerbungen würden jetzt ausgewertet. In der nächsten Woche sollen die Entscheidungen über die Modellprojekte bekanntgegeben werden.

Mitteilung des Ministeriums